Судитимуть трьох «тітушок», причетних до вбивства Юрія Вербицького та В’ячеслава Веремія під час «Майдану»

Один з підозрюваних у вбивствах під час «Майдану» створив ПВК рф, двоє інших переховуються на території росії.

Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування та направило до суду обвинувальні акти щодо трьох «тітушок», причетних до вбивства активіста Юрія Вербицького та журналіста В’ячеслава Веремія під час Революції Гідності у 2013-2014 роках, – повідомляє пресслужба ДБР.

Один з них наразі є «почесним президентом» федерації боксу «днр» та причетний до створення етнічних військових підрозділів терористів, які сьогодні воюють проти України.

Крім вбивства Юрія Вербицького та В’ячеслава Веремія, їм інкримінуються замахи на вбивство інших протестувальників та нанесення їм тілесних ушкоджень. Один з фігурантів також звинувачується у колабораційній діяльності.

Колишній віцепрезидент Донецької федерації боксу прийняв «пропозицію» окупантів і став почесним президентом федерації боксу терористичної організації «днр». Крім того, колаборант причетний до створення етнічної приватної військової компанії, яка сформована у рф після початку повномасштабного вторгнення.

Двоє інших фігурантів також переховуються від українського правосуддя на території росії.

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