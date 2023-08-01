Будут судить трех «титушек», причастных к убийству Юрия Вербицкого и Вячеслава Веремия во время «Майдана»

Один из подозреваемых в убийствах во время «Майдана» создал ЧВК рф, двое других скрываются на территории россии.

Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование и направило в суд обвинительные акты в отношении трех «титушек», причастных к убийству активиста Юрия Вербицкого и журналиста Вячеслава Веремия во время Революции Достоинства в 2013-2014 годах, – сообщает пресс-служба ГБР.

Один из них сейчас является «почетным президентом» федерации бокса «днр» и причастен к созданию этнических военных подразделений террористов, которые сегодня воюют против Украины.

Кроме убийства Юрия Вербицкого и Вячеслава Веремия, им инкриминируются покушения на убийство других протестующих и нанесение им телесных повреждений. Один из фигурантов также обвиняется в коллаборационистской деятельности.

Бывший вице-президент Донецкой федерации бокса принял «предложение» оккупантов и стал почетным президентом федерации бокса террористической организации «днр». Кроме того, коллаборационист причастен к созданию этнической частной военной компании, которая сформирована в рф после начала полномасштабного вторжения.

Двое других фигурантов также скрываются от украинского правосудия на территории россии.

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