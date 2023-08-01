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  1. В Украине

В Украине создадут словарь «нежелательной» лексики и критерии к информации, которая является недопустимой в СМИ

11:22, 1 августа 2023
По словам главы Нацсовета по телевидению и радиовещанию, этими критериями медиарегулятор будет пользоваться при принятии своих решений, пока органы сорегулирования не наработают соответствующие кодексы.
В Украине создадут словарь «нежелательной» лексики и критерии к информации, которая является недопустимой в СМИ
Фото из открытых источников
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Глава Национального совета по телевидению и радиовещанию Ольга Герасимьюк рассказала в интервью агентству «Интерфакс-Украина», что будет наработан словарь «нежелательной» лексики и критерии к информации, которая является недопустимой для распространения в медиа.

«Закон действительно ограничивает религиозные организации в праве входить в структуру собственности субъекта в сфере аудиовизуальных медиа, которые используют радиочастотный спектр. Вопрос к дискуссии, как по мне. Однако не введено запретов создавать другие виды медиа, например печатные или онлайн-медиа. Пока нам неизвестно о планах парламентариев внести корректировки в закон, чтобы изменить что-то в этом вопросе», - сказала Герасимьюк.

На вопрос о критериях информации, которая может оскорбляет чувства верующих и является недопустимой для распространения в эфире, работа над которыми была анонсирована ранее, глава Нацсовета заявила, что речь идет не только о чувствах верующих людей, но и о других  сообществах – этнических, национальных, ЛГБТиК, сообществах людей с инвалидностью, ветеранских и других.

«Мы должны формировать медиапространство, свободное от дискриминации, фиксаций оскорбительных и некорректных стереотипов и языка вражды по отношению к любым гражданам страны по многим признакам», - добавила она.

Герасимьюк отметила, что для того чтобы понять, как обустроить такую политику в информационном пространстве, регулятор провел уже несколько встреч – с ромским, еврейским, крымско-татарским сообществами, представителями мусульманских организаций, Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций, а также налаживает сотрудничество с офисом омбудсмена через меморандум о совместных действиях.

«Готовятся меморандумы и с сообществами – эта работа вызвала незаурядную общественную поддержку. Результатом этих встреч должны быть наработан словарь "нежелательной" лексики и критерии к информации, которая является недопустимой, а также совместная просветительская работа для медиа», - подчеркнула глава Нацсовета.

По ее словам, этими критериями медиарегулятор будет пользоваться при принятии своих решений, пока органы сорегулирования не наработают соответствующие кодексы.

Кроме того, Герасимьюк рассказала, что планах еще проведение встреч с представителями арабских сообществ, ветеранскими организациями, организациями, представляющими людей с инвалидностью.

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