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  1. В Україні

В Україні створять словник «небажаної» лексики і критерії до інформації, яка є недопустимою в ЗМІ

11:22, 1 серпня 2023
За словами голова Нацради з питань телебачення і радіомовлення, цими критеріями медіарегулятор користуватиметься під час ухвалення своїх рішень, доки органи співрегулювання не напрацюють відповідні кодекси.
В Україні створять словник «небажаної» лексики і критерії до інформації, яка є недопустимою в ЗМІ
Фото із відкритих джерел
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Голова Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Ольга Герасим'юк розповіла в інтерв'ю агентству «Інтерфакс-Україна», що буде напрацьовано словник «небажаної» лексики та критерії до інформації, яка є неприпустимою для поширення в медіа.

«Закон справді обмежує релігійні організації в праві входити до структури власності суб’єкта у сфері аудіовізуальних медіа, який використовує радіочастотний спектр. Питання до дискусиї, як на мене. Однак не запроваджено заборон створювати інші види медіа, наприклад друковані чи онлайн-медіа. Наразі нам не відомо про плани парламентарів внести коригування до закону, щоб змінити щось у цьому питанні», - сказала Герасим'юк.

На запитання щодо критеріїв інформації, яка може ображати почуття вірян і є неприпустимою для поширення в ефірі, робота над якими була анонсована раніше, голова Нацради заявила, що йдеться не лише про почуття вірян, а й інші спільноти – етнічні, національні, ЛГБТІК, спільноти людей з інвалідністю, ветеранські та інші.

«Ми маємо формувати медіапростір, вільний від дискримінації, фіксацій образливих та некоректних стереотипів і мови ворожнечі стосовно будь-яких громадян країни за багатьма ознаками», - додала вона.

Герасим'юк зазначила, що для того, щоб зрозуміти, як облаштувати таку політику в інформаційному просторі, регулятор провів уже декілька зустрічей – із ромською, єврейською, кримсько-татарською спільнотами, представниками мусульманських організацій, Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій, а також налагоджує співпрацю з офісом омбудсмена через меморандум про спільні дії.

«Готуються меморандуми й із означеними спільнотами – ця робота викликала неабияку громадську підтримку. Результатом цих зустрічей мають бути напрацьований словник "небажаної" лексики і критерії до інформації, яка є недопустимою, а також спільна просвітницька робота для медіа», - наголосила голова Нацради.

За її словами, цими критеріями медіарегулятор користуватиметься під час ухвалення своїх рішень, доки органи співрегулювання не напрацюють відповідні кодекси.

Крім того, Герасим'юк розповіла, що в планах ще проведення зустрічей із представниками арабських спільнот, ветеранськими організаціями, організаціями, що представляють людей з інвалідністю.

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