Украина получила грант от США на 1,25 млрд долларов: куда пойдут деньги

США выделили Украине грант на расходы в социальной и гуманитарной сферах.

Источник фото: ТСН

В Украину через мультидонорский Целевой фонд Всемирного банка от США поступил очередной грант размером 1,25 млрд долларов 1,25 млрд долларов, – сообщает Министерство финансов.

Грантовое финансирование будет направлено на возмещение расходов госбюджета. В частности, на обеспечение выплат по отдельным программам государственной социальной помощи, а именно: внутренне перемещенным лицам, лицам с инвалидностью, малообеспеченным семьям, выплат жилищно-коммунальных субсидий и других социальных выплат.

Еще часть средств будет направлена на оплату труда работников государственных органов.

Грант предоставлен как часть пятого дополнительного финансирования в рамках проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине" (PEACE in Ukraine).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.