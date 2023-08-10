Ворог атакував нафтобазу на Рівненщині – голова ОВА Коваль

На місці працюють відповідні слідчі комісії на чолі з керівниками силових структур області.

Російські окупанти вночі 10 серпня здійснили масовану атаку безпілотниками на Рівненську область.

Про це повідомив голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль.

«Вночі Рівненщина зазнала масованої атаки безпілотниками. На жаль, зруйнована нафтобаза на Дубенщині. Жертв - немає.

На місці події працюють 45 рятувальників, 14 одиниць техніки. Задіяний пожежний потяг. Працюють і відповідні слідчі комісії на чолі з керівниками силових структур області.

Хімічний та радіаційний фон в нормі. Евакуація населення застосовуватися не буде», - написав Коваль.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.