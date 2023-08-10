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  1. В Україні

Ворог атакував нафтобазу на Рівненщині – голова ОВА Коваль

08:13, 10 серпня 2023
На місці працюють відповідні слідчі комісії на чолі з керівниками силових структур області.
Ворог атакував нафтобазу на Рівненщині – голова ОВА Коваль
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Російські окупанти вночі 10 серпня здійснили масовану атаку безпілотниками на Рівненську область.

Про це повідомив голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль.

«Вночі Рівненщина зазнала масованої атаки безпілотниками. На жаль, зруйнована нафтобаза на Дубенщині. Жертв - немає.

На місці події працюють 45 рятувальників, 14 одиниць техніки. Задіяний пожежний потяг. Працюють і відповідні слідчі комісії на чолі з керівниками силових структур області.

Хімічний та радіаційний фон в нормі. Евакуація населення застосовуватися не буде», - написав Коваль.

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