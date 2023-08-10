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Враг атаковал нефтебазу на Ровенщине – глава ОВА Коваль

08:13, 10 августа 2023
На месте работают соответствующие следственные комиссии во главе с руководителями силовых структур области.
Враг атаковал нефтебазу на Ровенщине – глава ОВА Коваль
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Российские оккупанты ночью 10 августа совершили массированную атаку беспилотниками на Ровенскую область.

Об этом сообщил глава Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль.

«Ночью Ровенщина подверглась массированной атаке беспилотниками. К сожалению, разрушена нефтебаза в Дубенщине. Жертв – нет.

На месте происшествия работают 45 спасателей, 14 единиц техники. Задействованный пожарный поезд. Работают и соответствующие следственные комиссии во главе с руководителями силовых структур области.

Химический и радиационный фон в норме. Эвакуация населения применяться не будет», – написал Коваль.

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