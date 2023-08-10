Враг атаковал нефтебазу на Ровенщине – глава ОВА Коваль

На месте работают соответствующие следственные комиссии во главе с руководителями силовых структур области.

Российские оккупанты ночью 10 августа совершили массированную атаку беспилотниками на Ровенскую область.

Об этом сообщил глава Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль.

«Ночью Ровенщина подверглась массированной атаке беспилотниками. К сожалению, разрушена нефтебаза в Дубенщине. Жертв – нет.

На месте происшествия работают 45 спасателей, 14 единиц техники. Задействованный пожарный поезд. Работают и соответствующие следственные комиссии во главе с руководителями силовых структур области.

Химический и радиационный фон в норме. Эвакуация населения применяться не будет», – написал Коваль.

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