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В Киеве проведут тренировку на предмет устойчивости жизнеобеспечения города во время блекаута – КГГА

09:34, 10 августа 2023
В настоящее время город отрабатывает около 15 сценариев.
В Киеве проведут тренировку на предмет устойчивости жизнеобеспечения города во время блекаута – КГГА
Источник фото: ternopilcity.gov.ua
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В августе в столице планируется провести тренировку на предмет устойчивости системы жизнеобеспечения города во время блекаута.

Как пояснили в КГГА, такие штабные тренировки помогут более тщательно отработать разные варианты развития событий во время отопительного сезона, в том числе и с самыми плохими условиями.

Заместитель главы КГГА Петр Пантелеев отметил, что в настоящее время город отрабатывает около 15 сценариев.

По его словам, в прошлом году одним из ключевых вопросов было обеспечение генераторами пунктов обогрева, но сейчас имущество и оборудование, которым их оснастили в прошлом году, сохраняется в порядке и будет быстро развернуто.

«Я сейчас еженедельно осуществляю инспекции и проверяю готовность различных объектов и оборудования к зиме, в частности, пункты обогрева и укрытия. С руководителем района без предупреждения осматриваем выбранные объекты. Уже проверили Оболонский и Голосеевский районы. Таким образом контролируем, как районные власти отрабатывают план подготовки к зиме. Котельные небольшой мощности, которые могут работать от генераторов, уже оснащены ими. Генераторами оснащена и часть объектов водоснабжения и водоотвода. Некоторые ОСМД и ЖСК также ставят эти приборы на системы циркуляции теплоносителя и подкачки воды. В прошлую зиму мы входили как в неизвестность. В будущую – понимаем, что нас может ждать и понимаем, насколько может быть нелегко. На сегодняшний день две трети работ уже выполнили. Есть план подготовки, график, по которому двигаемся. Еще два месяца есть на проведение необходимых работ и ремонтов. До 1 октября планируем завершить», – отмечает Петр Пантелеев.

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