НАПК проводит 135 мониторингов образа жизни военкомов, — Новиков

По словам главы НАПК, большинство работников военкоматов являются добродетельными.

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Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции начало 135 мониторингов образа жизни военкомов.

Об этом в интервью «Укринформу» сообщил глава НАПК Александр Новиков.

«Сейчас у нас начато 135 мониторингов образа жизни из общего количества руководящего состава военкоматов (1795). Это не значит, что в каждом мониторинге следует ожидать нарушений», – сказал Новиков.

По его словам, большинство работников военкоматов являются добродетельными.

«Не все военкомы ездят на "Мерседесах". Большинство работников военкоматов имеют обычное жилье, "Ланос" и не имеют вилл в Испании или где угодно», - подчеркнул глава агентства.

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