Высший антикорсуд определил депутату Гунько залог в 30 млн грн, иначе его ждет арест

Следсвенный судья Виктор Маслов принял решение арестовать депутата Гунько, если тот не внесет залог в 30 млн грн.

В среду, 9 августа, ВАКС арестовал нардепа Анатолия Гунько с правом внесения залога в 30 млн гривен.

Следственный судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворил ходатайство детективов НАБУ, согласованное Генеральным прокурором, и избрал народному депутату, которого накануне разоблачили на получении неправомерной выгоды за предоставление частному предпринимателю в аренду государственных земель, меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 30 млн грн залога.

Во исполнение решения суда подозреваемый взят под стражу в зале суда.

Прокурор САП настаивал на применении к подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме более 50 млн грн.

Как мы рассказывали, народному депутату Анатолию Гунько, которого разоблачили на получении взятки в 85 тысяч долларов за предоставление частному предпринимателю в аренду государственных земель, сообщено о подозрении.

Действия нардепа квалифицированы по ч. 4 ст. 368 УК Украины.

Также мы писали, что НАБУ опубликовало видео переговоров нардепа с предпринимателем о передаче в аренду госземель.

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