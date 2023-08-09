НАБУ опубликовало видео переговоров нардепа Гунько с предпринимателем о передаче в аренду госземель

Также в Нацбюро сообщили, что ВАКС избирает меру пресечения действующему нардепу.

Как мы рассказывали, народному депутату Анатолию Гунько, которого разоблачили на получении взятки в 85 тысяч долларов за предоставление частному предпринимателю в аренду государственных земель, сообщено о подозрении.

Действия нардепа квалифицированы по ч. 4 ст. 368 УК Украины.

«Установлено, что народный депутат Украины, являясь председателем Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования фактов коррупции на государственных предприятиях, в учреждениях и организациях Национальной академии аграрных наук, использовал свои полномочия для предоставления частному предприятию земельных участков общей площадью 1700 га, принадлежащих Государственное предприятие академии аграрных наук.

За такие услуги нардеп высказал просьбу предпринимателю передать ему «вознаграждение», которое составляет 221 тыс. долларов США – из расчета 130 долларов США за 1 га государственной земли», — говорится в сообщении.

В среду, 9 августа, в НАБУ сообщили, что ВАКС избирает меру пресечения действующему нардепу, разоблаченному на получении неправомерной выгоды от предпринимателя за передачу в аренду госземель.

Также в Нацбюро опубликовали видео переговоров Гунько с предпринимателем.

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