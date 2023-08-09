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Правительство приняло постановление о доплатах военным, полиции и спасателям, – Шмыгаль

18:51, 9 августа 2023
Денис Шмыгаль сообщил, что Кабмин установил ежемесячные доплаты военным, правоохранителям и работникам ГСЧС.
Правительство приняло постановление о доплатах военным, полиции и спасателям, – Шмыгаль
Источник фото: kmu.gov.ua
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Правительство на внеочередном заседании приняло постановление, которое нормирует вопросы справедливых ежемесячных доплат для военнослужащих, правоохранителей и спасателей. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Так, во время действия военного положения размер доплат будет составлять 30 тыс. грн ежемесячно. Для лиц, осуществляющих оперативное управление воинскими частями и подразделениями на расстоянии, доплаты могут составить 50 тыс. грн. А для тех, кто непосредственно участвует в боевых действиях — 100 тыс. грн», - сообщил Шмыгаль.

Также устанавливаются ежемесячные доплаты для срочников и курсантов в размере 6 тыс. грн. и 2,35 тыс. грн. соответственно.

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