Кто может рассчитывать на дополнительные выплаты на детей: объяснение Минсоцполитики

В Минсоцполитики объяснили, как назначается помощь на детей ВПЛ.

В Украине предусмотрена ежемесячная выплата для ребенка, рожденного у внутренне перемещенного лица, на сумму 3 000 гривен, – сообщает Минсоцполитики.

Помощь назначается на детей рожденных после начала полномасштабного вторжения.

«Таким образом, если у лица, получающего помощь, родился ребенок после 24.02.2022, помощь на такого ребенка назначается. Кроме того, если на ребенка, который родился после 24.02.2022, но до вступления в силу этого постановления помощь не была назначена, она начисляется с даты обращения за ней с автоматическим продлением с 1 августа 2023 года», – говорится в сообщении.

Размер помощи составляет 41 280 гривен. Однако по законодательству выплаты покрываются частями:

10 320 грн единовременно сразу после рождения ребенка;

по 860 грн ежемесячно в течение следующих 36 месяцев.

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