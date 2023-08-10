Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Кабмін вніс зміни до Правил перетинання державного кордону

Знято обмеження на перетин кордону деяким категоріям осіб.

«Протидію корупційним правопорушенням активізовано на всіх рівнях і в усіх регіонах», - Генпрокурор Андрій Костін

Генпрокурор Андрій Костін зауважив, що наразі особливо масштабного значення набуває боротьба з внутрішнім ворогом – корупцією.

У Реєстрі – поки нуль: що буде далі з законом про олігархів

Так чи інакше, але вимога про антиолігархічні заходи залишається у переліку умов для переговорів про вступ до ЄС, і йдеться не про Реєстр олігархів.

У «Слузі народу» вирішили розібратися, чому член ЦВК 1,5 роки живе у США і отримує зарплату з бюджету

Депутати вирішили, що час викликати голову ЦВК, бо виявилося, що один з членів Центральної виборчої комісії Юрій Буглак півтора роки перебуває в США, але отримує зарплату з Державного бюджету.

«Система ВЛК працює негідно та аморально», — Володимир Зеленський анонсував засідання РНБО

Володимир Зеленський анонсував засідання РНБО щодо військово-лікарських комісій.

  1. В Україні

Хто може розраховувати на додаткові виплати на дітей: пояснення Мінсоцполітики

07:00, 10 серпня 2023
У Мінсоцполітики пояснили, як призначається допомога на дітей ВПО.
Хто може розраховувати на додаткові виплати на дітей: пояснення Мінсоцполітики
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

В Україні передбачено щомісячну виплату для дитини, народженої у внутрішньо переміщеної особи, на суму 3 000 гривень, – повідомляє Мінсоцполітики.

Допомога призначається на дітей народжених після початку повномасштабного вторгнення.

«Таким чином, якщо в особи, яка отримує допомогу, народилася дитина після 24.02.2022, допомога на таку дитину призначається. Крім того, якщо на дитину, яка народилась після 24.02.2022, але до набрання чинності цією постановою   допомогу не було призначено, вона  нараховується з дати звернення за нею з автоматичним продовженням з 1 серпня 2023 року», – йдеться у повідомленні.

Розмір допомоги складає 41 280 гривень. Однак за законодавством виплати покриваються частинами:

  • 10 320 грн одноразово одразу після народження дитини;
  • по 860 грн щомісяця протягом наступних 36 місяців.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ірина Воробйова
    Ірина Воробйова
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Оксана Метелешко
    Оксана Метелешко
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва
  • Олег Полюхович
    Олег Полюхович
    голова Рівненського апеляційного суду