Хто може розраховувати на додаткові виплати на дітей: пояснення Мінсоцполітики

У Мінсоцполітики пояснили, як призначається допомога на дітей ВПО.

В Україні передбачено щомісячну виплату для дитини, народженої у внутрішньо переміщеної особи, на суму 3 000 гривень, – повідомляє Мінсоцполітики.

Допомога призначається на дітей народжених після початку повномасштабного вторгнення.

«Таким чином, якщо в особи, яка отримує допомогу, народилася дитина після 24.02.2022, допомога на таку дитину призначається. Крім того, якщо на дитину, яка народилась після 24.02.2022, але до набрання чинності цією постановою допомогу не було призначено, вона нараховується з дати звернення за нею з автоматичним продовженням з 1 серпня 2023 року», – йдеться у повідомленні.

Розмір допомоги складає 41 280 гривень. Однак за законодавством виплати покриваються частинами:

10 320 грн одноразово одразу після народження дитини;

по 860 грн щомісяця протягом наступних 36 місяців.

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