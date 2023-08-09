Уряд ухвалив постанову про доплати військовим, поліції та рятувальникам, – Шмигаль

Денис Шмигаль повідомив, що Кабмін встановив щомісячні доплати військовим, правоохоронцям та працівникам ДСНС.

Джерело фото: kmu.gov.ua

Уряд на позачерговому засіданні ухвалив постанову, яка внормовує питання справедливих щомісячних доплат для військовослужбовців, правоохоронців та рятувальників. Про це повідомив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Так, на час дії воєнного стану розмір доплат становитиме 30 тис. грн щомісяця. Для осіб, які здійснюють оперативне управління військовими частинами та підрозділами на відстані, доплати можуть становити 50 тис. грн. А для тих, хто бере безпосередню участь у бойових діях — 100 тис. грн», - повідомив Шмигаль.

Також встановлюються щомісячні доплати для строковиків і курсантів у розмірі 6 тис. грн і 2,35 тис. грн відповідно.

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