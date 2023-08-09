НАБУ опублікувало відео перемовин нардепа Гунька з підприємцем про передачу в оренду держземель

Також в Нацбюро повідомили, що ВАКС обирає запобіжний захід чинному нардепу.

Як ми розповідали раніше, народному депутату Анатолію Гуньку, якого викрили на одержанні хабаря у 85 тисяч доларів за надання приватному підприємцю в оренду державних земель, повідомлено про підозру.

Дії нардепа кваліфіковані за ч. 4 ст. 368 КК України.

«Установлено, що народний депутат України, будучи головою Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування фактів корупції на державних підприємствах, в установах та організаціях Національної академії аграрних наук, використав свої повноваження для надання приватному підприємству земельних ділянок загальною площею 1700 га, що належать Державному підприємству академії аграрних наук.

За такі послуги нардеп висловив прохання підприємцю передати йому «винагороду», яка сягає 221 тис. доларів США – з розрахунку 130 доларів США за 1 га державної землі», — йдеться у повідомленні.

У середу, 9 серпня, в НАБУ повідомили, що ВАКС обирає запобіжний захід чинному нардепу, викритому на отриманні неправомірної вигоди від підприємця за передачу в оренду держземель.

Також у Нацбюро опублікували відео перемовин Гунька з підприємцем.

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