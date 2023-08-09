Вищий антикорсуд визначив депутату Гуньку заставу в 30 млн грн, інакше його чекає арешт

Слідчий суддя Віктор Маслов ухвалив арештувати депутата Гунька, якщо той не внесе заставу в 30 млн грн.

У середу, 9 серпня, ВАКС арештував нардепа Анатолія Гунька із правом внесення застави у 30 млн гривень.

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене Генеральним прокурором, та обрав народному депутату, якого напередодні викрили на одержанні неправомірної вигоди за надання приватному підприємцю в оренду державних земель, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 30 млн грн застави.

На виконання рішення суду підозрюваного взято під варту у залі суду.

Прокурор САП наполягав на застосуванні до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у сумі понад 50 млн грн.

Як ми розповідали раніше, народному депутату Анатолію Гуньку, якого викрили на одержанні хабаря у 85 тисяч доларів за надання приватному підприємцю в оренду державних земель, повідомлено про підозру.

Дії нардепа кваліфіковані за ч. 4 ст. 368 КК України.

Також ми писали, що НАБУ опублікувало відео перемовин нардепа з підприємцем про передачу в оренду держземель.

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