НАЗК проводить 135 моніторингів способу життя військкомів, — Новіков

За словами голови НАЗК, більшість працівників військкоматів є доброчесними.

Джерело фото: УП

Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало 135 моніторингів способу життя військкомів.

Про це в інтерв’ю «Укрінформу» повідомив голова НАЗК Олександр Новіков.

«Наразі у нас розпочато 135 моніторингів способу життя з загальної кількості керівного складу військкоматів (1795). Це не значить, що в кожному моніторингу варто очікувати порушень», - сказав Новіков.

За його словами, більшість працівників військкоматів є доброчесними.

«Не всі воєнкоми їздять на "Мерседесах". Більшість працівників військкоматів мають звичайне житло, "Ланос" і не мають вілл в Іспанії чи будь-де», - підкреслив голова агентства.

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