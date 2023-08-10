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У Києві проведуть тренування на предмет стійкості життєзабезпечення міста під час блекауту – КМДА

09:34, 10 серпня 2023
Наразі місто відпрацьовує близько 15 сценаріїв.
У Києві проведуть тренування на предмет стійкості життєзабезпечення міста під час блекауту – КМДА
Джерело фото: ternopilcity.gov.ua
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У серпні в столиці планують провести тренування на предмет стійкості системи життєзабезпечення міста під час блекауту.

Як пояснили у КМДА, такі штабні тренування допоможуть більш ретельно відпрацювати різні варіанти розвитку подій під час опалювального сезону, у тому числі й з найгіршими умовами.

Заступник голови КМДА Петро Пантелеєв зазначив, що наразі місто відпрацьовує близько 15 сценаріїв.

За його словами, минулого року одним із ключових питань було забезпечення генераторами пунктів обігріву, але зараз майно та обладнання, яким їх оснастили минулого року, зберігається в порядку й буде швидко розгорнуте.

«Я зараз щотижня здійснюю інспекції й перевіряю готовність різних об’єктів та обладнання до зими, зокрема пункти обігріву та укриття. Із керівником району без попередження оглядаємо обрані об’єкти. Вже перевірили Оболонський та Голосіївський райони. Таким чином контролюємо, як районна влада відпрацьовує план підготовки до зими. Котельні невеликої потужності, які можуть працювати від генераторів, уже ними оснащені. Генераторами оснащені й частина об’єктів водопостачання та водовідведення. Деякі ОСББ та ЖБК також ставлять собі ці прилади на системи циркуляції теплоносія та підкачування води. У минулу зиму ми входили як у невідомість. У майбутню – розуміємо, що нас може очікувати та розуміємо, наскільки може бути нелегко. На сьогодні дві третини робіт вже виконали. Є план підготовки, графік, за яким рухаємось. Ще два місяці є на проведення необхідних робіт та ремонтів. До 1 жовтня плануємо завершити», – наголошує Петро Пантелеєв.

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