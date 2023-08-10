Кількість загиблих від ракетної атаки по Запоріжжю зросла до трьох, – МВС

Одна людина у важкому стані, повідомив Міністр внутрішніх справ.

У середу, 9 серпня, ворог атакував житловий масив у Запоріжжя. Як повідомили у МВС, унаслідок ракетного удару зруйнована церква та супермаркет, є поранені та загиблі.

Станом на ранок 10 серпня кількість загиблих зросла до трьох людей.

«На жаль, кількість жертв російського обстрілу Запоріжжя зросла. Вранці в лікарні померла ще одна жінка.

Станом на 8:30 загинуло 3 осіб, 9 - травмовано. Одна людина у важкому стані», - повідомив Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

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