Число погибших от ракетной атаки по Запорожью возросло до трех, – МВД

Один человек в тяжелом состоянии, сообщил Министр внутренних дел.

В среду 9 августа враг атаковал жилой массив в Запорожье. Как сообщили в МВД, в результате ракетного удара разрушена церковь и супермаркет, есть раненые и погибшие.

По состоянию на утро 10 августа количество погибших выросло до трех человек.

«К сожалению, количество жертв российского обстрела Запорожья возросла. Утром в больнице умерла еще одна женщина.

По состоянию на 8:30 погибли 3 человек, 9 - травмировано. Один человек в тяжелом состоянии», – сообщил Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

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