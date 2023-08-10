Экс-главе правления НАК «Нефтегаз Украины» Андрею Коболеву продлили меру пресечения

ВАКС обязал Коболева еще два месяца носить электронный браслет.

Высший антикоррупционный суд продлил еще на 2 месяца процессуальные обязанности для подозреваемого в незаконном премировании экс-главы правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева.

Об этом сообщил сам Коболев и добавил, что он еще два месяца будет носить электронный браслет.

19 января 2023 года САП и НАБУ сообщено о подозрении бывшему главе правления НАК «Нафтогаз Украины», который, как считает САП, злоупотребляя своим служебным положением, обеспечил себе выплату премий на более чем на 229 млн грн.

Ему инкриминировано совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.