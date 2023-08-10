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В ГПСУ сообщили, сколько раз отказывали в пропуске военнообязанным, пытавшимся выехать по системе «Шлях»

12:01, 10 августа 2023
Госпогранслужба зафиксировала, что 1% лиц, которые с начала 2023 года выехали по системе «Шлях», не вернулись в Украину по истечении определенного 60-дневного срока пребывания за границей.
В ГПСУ сообщили, сколько раз отказывали в пропуске военнообязанным, пытавшимся выехать по системе «Шлях»
Источник фото: ГПСУ
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В течение июля во время пограничного контроля более 700 гражданам Украины, которые ехали как водители субъектов хозяйствования, было обоснованно отказано в выезде за пределы Украины. Всего с начала этого года пограничники отказали в пропуске около 7,2 тысячи человек, которые пытались выехать за границу через систему «Шлях», не имея для этого достаточных оснований.

Об этом сообщили в ГПСУ.

«Госпогранслужба зафиксировала, один процент лиц, которые с начала 2023 года выехали по системе «Шлях», не вернулись в Украину по истечении определенного 60-дневного срока пребывания за границей. В отношении субъектов хозяйствования, которые «теряют» водителей, применяются соответствующие санкции», - отмечают в ГПСУ.

Так, в прошлом месяце по информации Госпогранслужбы Укртрансбезопасность прекратила доступ к системе «Шлях» 13 лицензиатам.

«Вместе с тем оперативные подразделения Госпогранслужбы во взаимодействии с другими правоохранительными органами разоблачают преступные схемы организации незаконного выезда военнообязанных под видом перевозчиков или волонтеров», - рассказывают в ГПСУ.

Там подчеркивают, что такая деятельность является уголовной. За незаконную переправку лиц через государственную границу Украины статьей 332 Уголовного Кодекса Украины предусмотрено лишение свободы сроком от трех до пяти лет, а при определенных обстоятельствах и до девяти лет с конфискацией имущества.

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