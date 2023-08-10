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У ДПСУ повідомили, скільки раз відмовляли у пропуску військовозобов’язаним, які намагалися виїхати за системою «Шлях»

12:01, 10 серпня 2023
Держприкордонслужба зафіксувала, що 1% осіб, які з початку 2023 року виїхали по системі «Шлях», не повернулися в Україну після завершення визначеного 60-денного терміну перебування за кордоном.
У ДПСУ повідомили, скільки раз відмовляли у пропуску військовозобов’язаним, які намагалися виїхати за системою «Шлях»
Джерело фото: ДПСУ
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Упродовж липня під час прикордонного контролю більш як 700 громадянам України, котрі їхали як водії суб’єктів господарювання, було обґрунтовано відмовлено у виїзді за межі України. Загалом з початку цього року прикордонники відмовили у пропуску близько 7,2 тисячі осіб, які намагалися виїхати за кордон через систему «Шлях» не маючи для цього достатніх підстав.

Про це повідомили у ДПСУ.

«Держприкордонслужба зафіксувала, один відсоток осіб, які з початку 2023 року виїхали по системі «Шлях», не повернулися в Україну після завершення визначеного 60-денного терміну перебування за кордоном. Стосовно суб’єктів господарювання, які «гублять» водіїв, вживаються відповідні санкції», - зазначають у ДПСУ.

Так, минулого місяця за інформацією Держприкордонслужби Укртрансбезпека припинила доступ до системи «Шлях» 13 ліцензіатам.

«Разом з тим, оперативні підрозділи Держприкордонслужби у взаємодії з іншими правоохоронними органами викривають злочинні схеми організації незаконного виїзду військовозобов’язаних під виглядом перевізників чи волонтерів», - розповідають у ДПСУ.  

Там наголошують, що така діяльність є кримінальною. За незаконне переправлення осіб через державний кордон України статтею 332 Кримінального Кодексу України передбачено позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років, а за певних обставин і до дев’яти років з конфіскацією майна.

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