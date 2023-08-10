Ексголові правління НАК «Нафтогаз України» Андрію Коболєву продовжили запобіжний захід

ВАКС зобов'язав Коболєва ще два місяці носити електронний браслет.

Вищий антикорупційний суд продовжив ще на 2 місяці процесуальні обовʼязки для підозрюваного у незаконному преміюванні ексголови правління НАК «Нафтогаз України» Андрія Коболєва.

Про це повідомив сам Коболєв і додав, що він ще два місяці носитиме електронний браслет.

19 січня 2023 року САП НАБУ повідомлено про підозру колишньому голові правління НАК «Нафтогаз України», який, як вважає САП, зловживаючи своїм службовим становищем, забезпечив собі виплату премій на понад 229 млн грн.

Йому інкриміновано вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

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