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Верховна Рада схвалила зміни щодо строків досудового розслідування, аби запобігти закриттю кримінальних проваджень під час війни через сплив строків

Парламент ухвалив за основу нагальні зміни до КПК щодо обчислення строків досудового розслідування, оскільки строки досудового розслідування до дня повідомлення особі про підозру, які становлять щодо тяжких злочинів 18 місяців, будуть спливати вже у серпні-вересні 2023 року

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Втім, на думку ГНЕУ, такі зміни можуть внести плутанину до судової практики.

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  1. В Україні

Ексголові правління НАК «Нафтогаз України» Андрію Коболєву продовжили запобіжний захід

10:10, 10 серпня 2023
ВАКС зобов'язав Коболєва ще два місяці носити електронний браслет.
Ексголові правління НАК «Нафтогаз України» Андрію Коболєву продовжили запобіжний захід
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Вищий антикорупційний суд продовжив ще на 2 місяці процесуальні обовʼязки для підозрюваного у незаконному преміюванні ексголови правління НАК «Нафтогаз України» Андрія Коболєва.

Про це повідомив сам Коболєв і додав, що він ще два місяці носитиме електронний браслет.

19 січня 2023 року САП НАБУ повідомлено про підозру колишньому голові правління НАК «Нафтогаз України», який, як вважає САП, зловживаючи своїм службовим становищем, забезпечив собі виплату премій на понад 229 млн грн.

Йому інкриміновано вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

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ВАКС
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