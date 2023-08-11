В Україні запрацюють нові правила переказу грошей за кордон: що варто знати

НБУ пом'якшує низку валютних обмежень та водночас вживає заходів для запобігання непродуктивному відпливу капіталу.

Джерело фото: Мінфін

Національний банк України послабив обмеження щодо валютних операцій з кількома нововведеннями, зокрема, дозвіл на здійснення переказів за кордон для виплати пенсій та різних видів допомоги громадянам України. Ці зміни набудуть чинності з 12 серпня цього року, – повідомляє пресслужба НБУ.

Здійснення переказів буде через «Укрпошту».

«Це дасть змогу підтримати соціальні ініціативи щодо захисту пенсіонерів, що вимушено перебувають за межами України. Та забезпечити виплати гарантованих їм державою пенсій і грошових допомог», – йдеться у повідомленні.

Додатково, НБУ розширив можливості здійснення переказів коштів за кордон через товарні біржі для повернення гарантійного забезпечення, не призводячи до збільшення тиску на валютний ринок. Такий переказ дозволено лише за рахунок коштів, раніше перерахованих нерезидентами для участі у торгах на товарній біржі.

При цьому, НБУ також вводить нові правила для банків-нерезидентів, дозволяючи їм брати участь у операціях з облігаціями внутрішніх державних позик, номінованими у гривні. Крім того, валютний нагляд банків над дотриманням резидентами граничних термінів розрахунків з операцій імпорту товарів буде сприяти збереженню іноземної валюти в Україні та забезпеченню стабільності на валютному ринку.

Ці нововведення спрямовані на поліпшення валютних операцій та забезпечення підтримки громадян України, особливо тих, хто знаходиться за кордоном, та забезпечення стабільності валютного ринку країни.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.