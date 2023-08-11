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  1. В Украине

В Украине заработают новые правила перевода денег за границу: что стоит знать

22:40, 11 августа 2023
НБУ смягчает ряд валютных ограничений и одновременно принимает меры для предотвращения непродуктивного оттока капитала.
В Украине заработают новые правила перевода денег за границу: что стоит знать
Источник фото: Минфин
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Национальный банк Украины ослабил ограничения по валютным операциям с несколькими нововведениями, в частности, разрешение на осуществление переводов за границу для выплаты пенсий и различных видов помощи гражданам Украины. Эти изменения вступят в силу с 12 августа этого года, – сообщает пресс-служба НБУ.

Осуществление переводов будет через «Укрпочту».

«Это позволит поддержать социальные инициативы по защите пенсионеров, вынужденно находящихся за пределами Украины. И обеспечить выплаты гарантированных им государством пенсий и денежных пособий», – говорится в сообщении.

Дополнительно, НБУ расширил возможности осуществления переводов средств за границу через товарные биржи для возврата гарантийного обеспечения, не приводя к увеличению давления на валютный рынок. Такой перевод разрешен только за счет средств, ранее перечисленных нерезидентами для участия в торгах на товарной бирже.

При этом, НБУ также вводит новые правила для банков-нерезидентов, позволяя им участвовать в операциях с облигациями внутренних государственных займов, номинированными в гривне. Кроме того, валютный надзор банков над соблюдением резидентами предельных сроков расчетов по операциям импорта товаров будет способствовать сохранению иностранной валюты в Украине и обеспечению стабильности на валютном рынке.

Эти нововведения направлены на улучшение валютных операций и обеспечение поддержки граждан Украины, особенно тех, кто находится за рубежом, и обеспечение стабильности валютного рынка страны.

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