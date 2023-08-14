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  1. В Україні

На Одещині у військовій частині побили військовослужбовця: ДБР розпочало розслідування

12:10, 14 серпня 2023
Повідомляється, що військового госпіталізовали до лікарні із забоями голови.
На Одещині у військовій частині побили військовослужбовця: ДБР розпочало розслідування
Фото: ДБР
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В Одеській області в одній з військових частин побили військовослужбовця. Розслідуванням справи займеться Державне бюро розслідувань.

Як повідомляє Бюро, 12 серпня надійшла інформація, що через бійку у військовій частині до лікарні госпіталізували військового із забоями голови.

Працівники ДБР відреагували на повідомлення та провели невідкладні слідчі дії на території частини, вилучили відео, опитали свідків, а також потерпілого у лікарні.

Він розповів, що тілесні ушкодження йому завдав відповідальний по військовій частині.

Наразі відкрито кримінальне провадження за фактом перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень.

Триває досудове слідство, встановлюються всі обставини події.

Нагадаємо, що раніше ДБР повідомило про підозру військкому з Полтавщини, який жорстоко побив свого підлеглого. 

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