В Одесской области в воинской части избили военнослужащего: ГБР начало расследование

Сообщается, что военного госпитализировали в больницу с ушибами головы.

Фото: ГБР

В Одесской области в одной из воинских частей избили военнослужащего. Расследованием дела займется Государственное бюро расследований.

Как сообщает Бюро, 12 августа поступила информация, что из-за драки в воинской части в больницу был госпитализирован военный с ушибами головы.

Сотрудники ГБР отреагировали на сообщение и провели неотложные следственные действия на территории части, изъяли видео, опросили свидетелей, а также пострадавшего в больнице.

Он рассказал, что телесные повреждения ему нанес ответственный по воинской части.

Начато уголовное производство по факту превышения военным должностным лицом власти или служебных полномочий.

Продолжается досудебное следствие, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Ранее мы писали, что ГБР сообщило о подозрении военному из Полтавщины, который жестоко избил своего подчиненного.

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