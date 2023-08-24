У криворізькій шахті стався обвал, є загиблі

У Кривому Розі в одній із міських шахт стався обвал, постраждали працівники.

Джерело фото: Tochka.net

Сьогодні, 24 серпня, в Кривому Розі в шахті «Тернівська» обвалився ґрунт. В результаті обвалу є постраждалі – працівники підприємства, – повідомляє «Перший Криворізький».

Видання зазначає, що інформацію про обвал на шахті підтвердили і в Криворізькому районному управлінні поліції.

Під час обвалу в шахті перебували працівники. Внаслідок трагедії загинув 43-річний чоловік. Також поранення отримав 39-річний шахтар.

На місці події працюють правоохоронці для встановлення всіх обставин.

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