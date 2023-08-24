В криворожской шахте произошел обвал, есть погибшие

В Кривом Роге в одной из городских шахт произошел обвал, пострадали работники.

Источник фото: Tochka.net

Сегодня, 24 августа, в Кривом Роге в шахте «Терновская» обвалился грунт. В результате обвала есть пострадавшие – работники предприятия, – сообщает «Первый Криворожский».

Издание отмечает, что информацию об обвале на шахте подтвердили и в Криворожском районном управлении полиции.

Во время обвала в шахте находились работники. В результате трагедии погиб 43-летний мужчина. Также ранения получил 39-летний шахтер.

На месте происшествия работают правоохранители для установления всех обстоятельств.

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