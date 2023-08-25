В Киевской области мужчина хотел продать по запчастям «скорую», которая предназначалась для ВСУ

Мужчина разобрал автомобиль скорой помощи на отдельные запчасти с целью продажи.

Фото иллюстративное

В Киевской области полицейские сообщили о подозрении 41-летнему мужчине, который пытался нажиться на гуманитарной помощи. Об этом сообщил руководитель полиции Киевской области Андрей Небитов.

По его словам, мужчина получил от благотворительного фонда автомобиль скорой помощи для нужд ВСУ, а затем разобрал его на отдельные запчасти с целью продажи.

«По экспертным выводам стоимость такого автомобиля составляет более 760 тысяч гривен», - сообщил он.

Теперь злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Ровенской области 9 лицам сообщено о подозрении в создании и участии в преступной организации и совершенных ее участниками ряда тяжких преступлений, связанных с незаконной продажей гуманитарной помощи, в том числе оружия и боеприпасов, а также в легализации средств, полученных незаконным путем и в переправке через государственную границу военнообязанных.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.