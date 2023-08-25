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24 августа Верховная Рада приняла за основу законопроект Арахамии и Третьяковой, которым изменяются условия предоставления военнослужащим отпусков во время военного положения.

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Также принятый 24 августа закон о правотворческой деятельности определяет, что суд для преодоления правового пробела может применять аналогию закона и аналогию права.

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  1. В Украине

В Киевской области мужчина хотел продать по запчастям «скорую», которая предназначалась для ВСУ

10:19, 25 августа 2023
Мужчина разобрал автомобиль скорой помощи на отдельные запчасти с целью продажи.
В Киевской области мужчина хотел продать по запчастям «скорую», которая предназначалась для ВСУ
Фото иллюстративное
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В Киевской области полицейские сообщили о подозрении 41-летнему мужчине, который пытался нажиться на гуманитарной помощи. Об этом сообщил руководитель полиции Киевской области Андрей Небитов.

По его словам, мужчина получил от благотворительного фонда автомобиль скорой помощи для нужд ВСУ, а затем разобрал его на отдельные запчасти с целью продажи.

«По экспертным выводам стоимость такого автомобиля составляет более 760 тысяч гривен», - сообщил он.

Теперь злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Ровенской области 9 лицам сообщено о подозрении в создании и участии в преступной организации и совершенных ее участниками ряда тяжких преступлений, связанных с незаконной продажей гуманитарной помощи, в том числе оружия и боеприпасов, а также в легализации средств, полученных незаконным путем и в переправке через государственную границу военнообязанных.

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