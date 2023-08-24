Избран председатель Гайворонского районного суда Кировоградской области

Суд возглавил Антон Гришак.

Фото: Гайворонский районный суд Кировоградской области

В Гайворонском районном суде Кировоградской области по результатам тайного голосования избрали главу суда. Об этом сообщает пресс-служба судебного учреждения.

Так, суд возглавил Антон Гришак сроком на три года с 8 августа 2023 года по 7 августа 2026 включительно.

Ранее мы писали, что избран председатель Ананьевского райсуда Одесской области.

Также избран председатель Снятинского районного суда Ивано-Франковской области.

Еще мы писали, что избрали главу Оболонского районного суда города Киева.

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