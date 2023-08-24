Буданов рассказал о прогнозах по дате деоккупации Крымского полуострова

По словам главы ГУР, на данный момент события развиваются медленнее, чем должны быть по всем расчетам.

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Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов говоря о прогнозах по дате деоккупации Крыма заявил, что на данный момент события развиваются медленнее, чем предполагалось. Об этом он сказал в интервью «Крым.Реалии».

«Да, выпали из графика. Да, к сожалению, надо признать, что события развиваются медленнее, чем должны быть по всем расчетам. Но есть то, что имеем», - сказал он.

По словам Буданова, если посмотреть на Крым и на тот уровень боевых действий, которые происходят на территории полуострова, то «вы поймете, что не с чем сравнивать по сравнению с 2022-м, я уже не говорю о периоде с 2014-го по 2022 год».

«То есть мы идем к цели. Да, медленнее, чем хотелось, медленнее, чем рассчитывали, но идем», – заявил он.

Также глава ГУР добавил, что прогнозы разведки базируются на «фактах, цифрах, ходе событий, на прогнозах по показателям экономики, военных и так далее. Но есть еще реальность, которая происходит, как говорится, на поле боя. Реальность на поле боя оказалась, менее интенсивной, чем надеялись на тот момент».

Ранее Кирилл Буданов заверил, что до освобождения Крыма от оккупантов осталось ждать недолго.

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