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  1. В Україні

Буданов розповів про прогнози щодо дати деокупації Кримського півострова

15:49, 24 серпня 2023
За словами голови ГУР, наразі події розвиваються повільніше, ніж мають бути за всіма розрахунками.
Буданов розповів про прогнози щодо дати деокупації Кримського півострова
Фото: lb.ua
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Глава Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов говорячи про прогнози щодо дати деокупації Криму заявив, що на даний момент події розвиваються повільніше, ніж передбачалося. Про це він сказав в інтерв'ю «Крим.Реалії».

«Так, випали із графіка. Так, на жаль, треба визнати, що події розвиваються повільніше, ніж мають бути за всіма розрахунками. Але є те, що маємо», – сказав він.

За словами Буданова, якщо подивитися на Крим і на той рівень бойових дій, які відбуваються на території півострова, то «ви зрозумієте, що нема з чим порівнювати порівняно з 2022-м, я вже не говорю про період з 2014-го до 2022-го року».

Тобто ми йдемо до мети. Так, повільніше, ніж хотілося, повільніше, ніж розраховували, але йдемо», – заявив він.

Також голова ГУР додав, що прогнози розвідки базуються на «фактах, цифрах, ході подій, на прогнозах за показниками економіки, військових і так далі. Але є ще реальність, яка відбувається, як то кажуть, на полі бою. Реальність на полі бою виявилася менш інтенсивною, ніж сподівалися на той момент».

Раніше Кирило Буданов запевнив, що до звільнення Криму від окупантів залишилося чекати недовго.

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