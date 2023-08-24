Обрано голову Гайворонського районного суду Кіровоградської області

Суд очолив Антон Гришак.

Фото: Гайворонський районний суд Кіровоградської області

У Гайворонському районному суді Кіровоградської області за результатами таємного голосування обрали голову суду. Про це повідомляє пресслужба судової установи.

Так, суд очолив Антон Гришак строком на три роки з 8 серпня 2023 року по 7 серпня 2026 року включно.

Раніше ми писали, що обрано голову Ананьївського райсуду Одеської області.

Також обрано голову Снятинського районного суду Івано-Франківської області.

Крім цього, ми писали, що обрали голову Оболонського районного суду міста Києва.

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