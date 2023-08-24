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Рада схвалила зміни умов відпусток і грошового забезпечення військових, рятувальників і поліцейських

24 серпня Верховна Рада прийняла за основу законопроект Арахамії та Третьякової, яким змінюються умови надання військовослужбовцям відпусток під час воєнного стану.

Верховний Суд зможе звертатися до суб’єктів правотворчої діяльності з пропозиціями щодо змін до нормативно-правових актів, – Рада ухвалила закон

Також прийнятий 24 серпня закон про правотворчу діяльність визначає, що суд для подолання правової прогалини може застосовувати аналогію закону та аналогію права.

Хаотичне оскарження ПФУ рішень судів, винесених на користь громадян, може бути визнано зловживанням процесуальними правами, - Верховний Суд

Верховний Суд постановив окрему ухвалу про встановлені факти зловживання процесуальними правами територіальним органом Пенсійного фонду України під час оскарження судових рішень

Суддів ВССУ, ВГСУ, ВАСУ прирівняють до суддів ВАКС, а суддів ВСУ – відправлять на кваліфоцінювання: який закон готується прийняти Рада

Депутати вирішили, що 5 суддів, які лишилися від Верховного Суду України, слід направити на кваліфоцінювання, а суддів ВССУ, ВГСУ і ВАСУ, які переведені до інших судів або виявили бажання звільнитися у відставку, прирівняти за рівнем грошового забезпечення до суддів ВАКС.

Судові рішення про стягнення грошей з Кабміну можна буде виконати, – Уряд вніс законопроект

Казначейству дозволять виконувати судові рішення про стягнення коштів з Кабінету Міністрів України.

  1. Суд інфо

Обрано голову Гайворонського районного суду Кіровоградської області

18:57, 24 серпня 2023
Суд очолив Антон Гришак.
Обрано голову Гайворонського районного суду Кіровоградської області
Фото: Гайворонський районний суд Кіровоградської області
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У Гайворонському районному суді Кіровоградської області за результатами таємного голосування обрали голову суду. Про це повідомляє пресслужба судової установи.

Так, суд очолив Антон Гришак строком на три роки з 8 серпня 2023 року по 7 серпня 2026 року включно.

Раніше ми писали, що обрано голову Ананьївського райсуду Одеської області.

Також обрано голову Снятинського районного суду Івано-Франківської області. 

Крім цього, ми писали, що обрали голову Оболонського районного суду міста Києва.

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