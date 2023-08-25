На Київщині чоловік хотів продати по запчастинам «швидку», яка призначалася для ЗСУ

Чоловік розібрав автомобіль швидкої медичної допомоги на окремі запчастини з метою продажу.

Фото ілюстративне

На Київщині поліцейські повідомили про підозру 41- річному чоловіку, який намагався нажитись на гуманітарній допомозі. Про це повідомив керівник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

За його словам, чоловік отримав від благодійного фонду автомобіль швидкої допомоги для потреб ЗСУ, а потім розібрав його на окремі запчастини з метою продажу.

«За експертними висновками вартість такого автомобіля становить понад 760 тисяч гривень», - повідомив він.

Тепер зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі.

Раніше ми писали, що на Рівненщині 9 особам повідомлено про підозру у створенні та участі у злочинній організації та вчинені її учасниками ряду тяжких злочинів, пов’язаних із незаконним продажем гуманітарної допомоги, у тому числі зброї і бойових припасів, а також у легалізації коштів, отриманих незаконним шляхом та у переправленні через державний кордон військовозобов’язаних.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.