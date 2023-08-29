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Скільки школярів у Києві будуть навчатись офлайн – у КМДА назвали цифри

19:08, 29 серпня 2023
В тих школах, де охочих навчатися більше, ніж місць в укритті, буде діяти змішана система навчання.
Скільки школярів у Києві будуть навчатись офлайн – у КМДА назвали цифри
Зображення: freepik.com
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Батьки 240 тисяч киян шкільного віку погодились на навчання своїх дітей офлайн із 1 вересня у школах столиці. Як повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський, це в 2,5 рази більше, ніж минулого року, коли лише 94 тисячі батьків вирішили відправити дітей на офлайн-навчання.

Він також зауважив, що цьогоріч основну увагу міська влада приділила ремонтам та модернізації укриттів заради приведення їх до необхідного стану відповідно до вимог та збільшення кількості місць.

«На сьогоднішній день 417 шкіл із 420 мають укриття, у яких нам вдалось забезпечити майже 190 тисяч місць. Тобто в тих школах, де охочих навчатися більше, ніж місць в укритті, буде діяти змішана система навчання. Зокрема можливе використання такого механізму як друга зміна або перемінне офлайн/онлайн-навчання, проте – винятково для учнів старших класів. Початкова школа буде навчатись винятково офлайн, бо це й інше засвоєння матеріалу, й можливість обом батькам працювати на своїй основній роботі», – наголосив Валентин Мондриївський.

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