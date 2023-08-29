Кабмін провів засідання: які рішення ухвалили 29 серпня

Уряд схвалив проект Закону щодо врегулювання окремих питань у зв’язку з припиненням Фонду соціального страхування України та вніс зміни до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки.

Фото: kmu.gov.ua

Кабінет міністрів у вівторок, 29 серпня, провів засідання. Які рішення ухвалили, повідомив представник Уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

— Схвалено проект Закону «Про внесення змін до Цивільного кодексу України щодо врегулювання окремих питань у зв’язку з припиненням Фонду соціального страхування України». Законопроектом пропонується внести зміни до Цивільного кодексу України, якими передбачити, що у процесі виконання рішень про припинення або ліквідацію юридичної особи комісії з припинення юридичної особи (комісії з реорганізації, ліквідаційні комісії, ліквідатори) мають взаємодіяти з органами Пенсійного фонду України та Фонду загальнообовʼязкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

— Затверджено Порядок ввезення на територію України донорської крові та компонентів крові на період воєнного стану або під час виникнення надзвичайних ситуацій. Передбачено, що дія Порядку поширюється на субʼєктів системи крові державної та комунальної форми власності та заклади охорони здоровʼя, що надають послуги із трансфузії донорської крові та компонентів крові. Визначено спеціалізовану державну установу «Український центр трансплант-координації», яка виконує функції Національного трансфузіологічного центру, отримувачем гуманітарної допомоги.

— Викладено у новій редакції додаток 1 «Розподіл у 2023 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України між місцевими бюджетами» до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України, затверджених постановою КМУ від 25.11.2015 N 1068. Здійснено перерозподіл відповідної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 2023 рік.

— Внесено зміни до постанови КМУ від 26.12.2002 N 1983 «Про затвердження Порядку формування квоти імміграції, Порядку провадження за заявами про надання дозволу на імміграцію і поданнями про його скасування та виконання прийнятих рішень». Розширено коло іноземців та осіб без громадянства, які мають право на отримання дозволу на імміграцію в Україну, особами, які прослужили в Державній спеціальній службі транспорту України та Національній гвардії України три і більше років, а також особами, які служили у Збройних Силах України, Державній спеціальній службі транспорту України та Національній гвардії України (незалежно від строку військової служби) і були визнані військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби за станом здоровʼя за наслідками захворювань, поранень (травм, контузій, каліцтв), одержаних під час виконання обовʼязків військової служби. Віднесено до повноважень Міністерства оборони України та Національної гвардії подання пропозицій до Державної міграційної служби України щодо встановлення квоти імміграції для вищезгаданих категорій осіб. Уточнено перелік документів, що подаються до Державної міграційної служби для отримання дозволу на імміграцію в Україну.

— Доповнено Перелік послуг, робіт, прав інтелектуальної власності, інших немайнових прав, призначених для продажу (оплатної передачі), за операціями з імпорту яких рекомендовано Національному банку забезпечити здійснення переказів, затверджений постановою КМУ від 24.02.2022 N 153 «Про окремі питання щодо забезпечення здійснення імпорту», позицією «Роботи з капітального ремонту та/або реконструкції автомобільних доріг та послуги з нагляду за виконанням таких робіт у межах контрактів, укладених в рамках реалізації спільних з міжнародними фінансовими організаціями (МФО) проектів, замовником за якими є Агентство відновлення».

— Внесено зміни до Типового положення про відомчу пожежну охорону з метою приведення його у відповідність із новим Законом «Про страхування». Передбачено, що життя, здоровʼя та працездатність осіб, які є працівниками пожежно-рятувальних підрозділів (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України), в обовʼязковому порядку підлягають страхуванню згідно з укладеним договором страхування за класами страхування 1 і 2, визначеними ст. 4 ЗУ «Про страхування». Визнано такими, що втратили чинність, постанову КМУ від 03.04.1995 N 232 «Про затвердження Положення про порядок і умови обовʼязкового особистого страхування працівників відомчої та місцевої пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд)» та ряд інших постанов КМУ, якими вносилися зміни до зазначеної постанови.

— Внесено зміни до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки з метою приведення його у відповідність до ЗУ «Про медіа».

— Затверджено, на виконання ЗУ «Про державну реєстрацію геномної інформації людини», Порядок проведення обовʼязкової державної реєстрації геномної інформації людини та Порядок проведення добровільної державної реєстрації геномної інформації людини. Зазначеними Порядками визначено сфери їх застосування, врегульовано питання відбору біологічного матеріалу, його знеособлення та направлення на молекулярно-генетичну експертизу (дослідження), окреслено процедуру проведення реєстрації геномної інформації людини.

— Утворено міжвідомчу робочу групу з питань забезпечення досягнення Цілей сталого розвитку, затверджено склад міжвідомчої робочої групи та Положення про неї.

— Схвалено проект Додаткової угоди N 2 (у формі обміну листами) між Урядом України та Європейською Комісією, що діє від імені Європейського Союзу, до Угоди про фінансування Програми технічного співробітництва 2018 року. Додатковою угодою передбачено продовження періоду практичної реалізації Угоди про фінансування Програми технічного співробітництва на 2 роки до 2025 року, що дозволить Європейському Союзу завершити фінансування проектів, спрямованих на підтримку України у зміцненні інституційної спроможності українських органів влади, імплементувати законодавчі норми ЄС в українське законодавство та забезпечити виконання положень Угоди про асоціацію у наступних сферах: навколишнє середовище, санітарний та фітосанітарний контроль, бухгалтерський облік.

— Здійснено у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству фінансів на 2023 рік у загальному фонді державного бюджету, перерозподіл видатків за бюджетною програмою «Керівництво та управління у сфері казначейського обслуговування» шляхом зменшення обсягу видатків споживання на суму 1 млн. 154,8 тис. гривень та збільшення на зазначену суму видатків розвитку з метою забезпечення у період воєнного стану повноцінного та безперервного процесу виконання функцій з казначейського обслуговування бюджетних коштів, коштів клієнтів відповідно до законодавства, бухгалтерського обліку, виконання бюджетів Державною казначейською службою України та її територіальними органами.

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