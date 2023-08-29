Україна повернула тіла ще 84 полеглих захисників

Відбулася репатріація тіл загиблих українських військовослужбовців із тимчасово окупованих територій.

У вівторок, 29 серпня, відбулася репатріація тіл загиблих українських військовослужбовців із тимчасово окупованих територій України (ТОТ). Таким чином вдалося повернути тіла ще 84 оборонців. Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Репатріація тіл із ТОТ відбулася за сприяння Мінреінтеграції, Уповноваженого зі зниклих безвісти у співпраці з Об’єднаним центром при СБУ, ЦВС ЗСУ, іншими силовими структурами, відомствами та міжнародними організаціями.

Зазначається, що передача тіл загиблих військових здійснюється відповідно до норм Женевських конвенцій.

Тіла захисників після ідентифікації будуть передані їхнім рідним для гідного поховання.

Додамо, що 29 серпня в Україні відздначають День пам’яті захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

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