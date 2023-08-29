На одній із вулиць у Солом’янському районі Києва обмежать рух

Обмеження діятимуть із 30 серпня.

Зображення: freepik.com

На вулиці Новій у Солом’янському районі обмежать рух через ремонт. Обмеження діятимуть із 30 серпня.

Як розповіли у КМДА, дорожники замінять верхній шар асфальтобетонного покриття та бортовий камінь, вирівняють решітки зливоприймачів і люки оглядових колодязів.

«Роботи планується завершити до кінця жовтня», - сказано у повідомленні.

Також ми писали, що на Північному мосту у Києві до 2 вересня частково обмежать рух транспорту.

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