Зеленський звільнив начальника СБУ у Закарпатській області Борзілова

Євген Борзілов очолював відомство з липня 2022 року.

Фото: zakarpattya.net.ua

Президент України Володимир Зеленський звільнив начальника управління Служби безпеки України в Закарпатській області Євгена Борзілова. Відповідний указ оприлюднено на сайті глави держави.

Борзілов очолював відомство з липня 2022 року.

«Звільнити Борзілова Євгена Вікторовича з посади начальника Управління Служби безпеки України в Закарпатській області», — йдеться в документі.

Як відомо, Борзілов до призначення на Закарпаття з 2019 року працював керівником обласного управління СБУ в Полтаві. Раніше — заступником начальника управління департаменту контррозвідувального захисту інтересів СБУ.

Додамо, що Зеленський провів кадрові перестановки в СБУ.

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