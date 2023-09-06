В Україні запрацює єдина електронна система обліку дошкільнят та школярів

Кабмін спростив облік шкільної документації.

Джерело фото: ukrinform

Кабінет Міністрів ухвалив постанову про перехід до спрощеного обліку шкільної документації, пов'язаної з реєстрацією дітей дошкільного та шкільного віку, а також учнів, – повідомляє Міністерство освіти та науки.

Так, буде створена єдина електронна система обліку дітей, учнів та вихованців для всіх навчальних закладів України. Це замінить попередню практику, коли облік проводився окремо в кожній територіальній громаді, і відсутній був загальний огляд ситуації в усій країні. Нова система обліку автоматично надаватиме статистичні звіти про кількість дітей дошкільного і шкільного віку, вихованців та учнів, включаючи тих, хто не навчається.

Впровадження електронної форми ведення шкільної документації спростить роботу педагогічному персоналу та адміністрації навчальних закладів.

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