В Украине заработает единая электронная система учета дошкольников и школьников

Кабмин упростил учет школьной документации.

Источник фото: ukrinform

Кабинет Министров принял постановление о переходе к упрощенному учету школьной документации, связанной с регистрацией детей дошкольного и школьного возраста, а также учащихся, – сообщает Министерство образования и науки.

Так, будет создана единая электронная система учета детей, учеников и воспитанников для всех учебных заведений Украины. Это заменит предыдущую практику, когда учет проводился отдельно в каждой территориальной общине, и отсутствовал общий обзор ситуации во всей стране. Новая система учета автоматически будет предоставлять статистические отчеты о количестве детей дошкольного и школьного возраста, воспитанников и учащихся, включая тех, кто не учится.

Внедрение электронной формы ведения школьной документации упростит работу педагогическому персоналу и администрации учебных заведений.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.