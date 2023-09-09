УЗ остаточно дерусифікувала квитки – результати держконтролю

Укрзалізниця остаточно дерусифікувала квитки на всіх видах залізничних сполучень.

Джерело фото: Укрінформ

В АТ «Укрзалізниця» остаточно дерусифікували квитки на всіх видах залізничних сполучень.

Про це повідомляє пресслужба Уповноваженого з захисту державної мови.

«За результатами заходів державного контролю за застосуванням державної мови АТ “Укрзалізниця”, ініційованих Уповноваженим із захисту державної мови, технічна помилка в системі сервісу придбання електронних проїзних документів, внаслідок якої частина інформації на квитках пасажирів могла бути виконана недержавною мовою, виправлена», - сказано у повідомленні.

Факт подання інформації на квитках інформації недержавною мовою в УЗ пояснили технічною помилкою в системі сервісу придбання електронних проїзних документів, яка оперативно була виправлена. В УЗ також поінформували, що російська мова може застосовуватися на проїзних документах відповідно до Угоди про міжнародне пасажирське сполучення, однак наразі за внутрішнім рішенням застосування мови агресора припинено.

В УЗ також поінформували, що передбачено замінити інформаційні вивіски, піктограми, стенди, штампи, печатки, посвідчення працівників та бланки. Крім того, планується визначити перелік роздільних та зупинних пунктів, запланованих до перейменування, змінити мову нанесення інформації на вантажних вагонах, моторвагонному рухомому складі господарства приміських пасажирських перевезень тощо.

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