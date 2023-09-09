УЗ окончательно дерусифицировала билеты – результаты госконтроля

Укрзализныця окончательно дерусифицировала билеты на всех видах железнодорожных сообщений.

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В АО «Укрзализныця» окончательно дерусифицировали билеты на всех видах железнодорожных сообщений.

Об этом сообщает пресс-служба Уполномоченного по защите государственного языка.

«По результатам мер государственного контроля за применением государственного языка АО "Укрзализныця", инициированных Уполномоченным по защите государственного языка, техническая ошибка в системе сервиса приобретения электронных проездных документов, в результате которой часть информации на билетах пассажиров могла быть выполнена негосударственным языком, исправлена», - сказано в сообщении.

Факт подачи информации на билетах информации на негосударственном языке в УЗ объяснили технической ошибкой в системе сервиса приобретения электронных проездных документов, которая оперативно была исправлена. В УЗ также проинформировали, что российский язык может применяться на проездных документах в соответствии с Соглашением о международном пассажирском сообщении, однако по внутреннему решению применение языка агрессора прекращено.

В УЗ также сообщили, что предусмотрено заменить информационные вывески, пиктограммы, стенды, штампы, печати, удостоверения работников и бланки. Кроме того, планируется определить перечень раздельных и остановочных пунктов, запланированных к переименованию, изменить язык нанесения информации на грузовых вагонах, моторвагонном подвижном составе хозяйства пригородных пассажирских перевозок и т.д.

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