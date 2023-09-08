В законе о госслужбе установили, что особенности оплаты труда работников судов, ВККС, ГСА и ВСП определяются законом о судоустройстве

Соответствующую норму внесли в принятый закон о создании Службы дисциплинарных инспекторов.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада 6 сентября приняла во втором чтении законопроект 9483-2 о внесении изменений в Закон «О судоустройстве и статусе судей» и некоторые законы об изменении статуса и порядке формирования службы дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия.

Напомним, дисциплинарные инспекторы будут готовить проекты постановлений и решений дисциплинарной палаты и Высшего совета правосудия в рамках дисциплинарного производства в отношении судьи, а также проекты выводов и решений ВСП по жалобам на решения по дисциплинарным делам в отношении судей.

При этом депутаты внесли изменения и в другие законы.

Так, статью 50 Закона Украины «О государственной службе» дополнили частью 8, согласно которой особенности оплаты труда государственных служащих в аппаратах (секретариатах) судов и других органах системы правосудия определяются Законом Украины «О судоустройстве и статусе судей».

Также в Законе «О судоустройстве и статусе судей» запишут, что размер должностного оклада работника Секретариата Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей Украины, Государственной судебной администрации Украины, центрального органа управления Службы судебной охраны, должность которого отнесена к самой низкой по условиям оплаты труда должности государственной службы, устанавливается на уровне соответствующего работника аппарата Верховного Суда, кроме случаев, предусмотренных частью девятой настоящей статьи, а работника территориального управления Государственной судебной администрации Украины, работника территориального подразделения Службы судебной охраны – на уровне соответствующего работника аппарата апелляционного суда.

А в упомянутой части 9 установили, что должностной оклад руководителя службы дисциплинарных инспекторов ВСП устанавливается в размере 40 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, то есть по состоянию на 2023 год – 107 360 грн.

Должностной оклад заместителя руководителя службы будет составлять 35 прожиточных минимумов, то есть 93 940 грн.

Должностной оклад дисциплинарного инспектора Высшего совета правосудия – 30 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, то есть 80 520 грн.

В случае назначения судьи в отставке дисциплинарным инспектором Высшего совета правосудия за ним сохраняются пенсия или пожизненное содержание, а также другие гарантии, определенные настоящим Законом.

Напомним, в Национальном агентстве по вопросам государственной службы (НАГС) рассказали, что ждет государственных служащих с 1 января 2024 года.

«Стимулирующие выплаты будут отменены. Ежемесячные премии будут ограничены максимум 30% должностного оклада. Сейчас размер премий неограничен, и зависит от субъективного отношения руководителя. Заработная плата станет прозрачной и понятной государственным служащим», - рассказала 6 сентября глава НАГС Наталья Алюшина в эфире марафона «Единые новости».

По мнению главы НАГС, уже в следующем году государственная служба сможет конкурировать с частным сектором, что позволит привлечь на госслужбу профессиональных юристов, программистов и управленцев.

С 1 января 2024 года, как отметила глава НАГС, минимальный размер должностного оклада будет составлять 7 100 гривен (сейчас – 5 178 гривен).

Напомним, что 28 июля 2023 года Верховная Рада приняла за основу законопроект № 8222, предусматривающий ограничение стимулирующих выплат. Премия по результатам ежегодного оценивания не будет превышать размер должностного оклада. Месячная премия государственного служащего не может превышать 30%, а квартальная – 90% размера его должностного оклада. Максимальный размер надбавки за выслугу лет будет установлен на уровне 30% от повышенного должностного оклада.

Автор: Наталя Мамченко

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