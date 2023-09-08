У законі про держслужбу встановили, що особливості оплати праці працівників судів, ВККС, ДСА та ВРП визначаються законом про судоустрій

Відповідну норму внесли до прийнятого закону про створення Служби дисциплінарних інспекторів.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Верховна Рада 6 вересня прийняла в другому читанні законопроект 9483-2 про внесення змін до Закону «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законів щодо зміни статусу та порядку формування служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя.

Нагадаємо, дисциплінарні інспектори готуватимуть проекти ухвал і рішень дисциплінарної палати та Вищої ради правосуддя у межах дисциплінарного провадження стосовно судді, а також проекти висновків та рішень ВРП за скаргами на рішення у дисциплінарних справах стосовно суддів.

При цьому депутати внесли зміни й до інших законів.

Так, статтю 50 Закону України «Про державну службу» доповнили частиною 8, відповідно до якої особливості оплати праці державних службовців в апаратах (секретаріатах) судів та інших органах системи правосуддя визначаються Законом України «Про судоустрій і статус суддів».

Також у Законі «Про судоустрій і статус суддів» запишуть, що розмір посадового окладу працівника секретаріату Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Державної судової адміністрації України, центрального органу управління Служби судової охорони, посада якого віднесена до найнижчої за умовами оплати праці посади державної служби, встановлюється на рівні відповідного працівника апарату Верховного Суду, крім випадків, передбачених частиною дев’ятою цієї статті, а працівника територіального управління Державної судової адміністрації України, працівника територіального підрозділу Служби судової охорони - на рівні відповідного працівника апарату апеляційного суду.

А у згаданій частині 9 встановили, що посадовий оклад керівника служби дисциплінарних інспекторів ВРП встановлюється у розмірі 40 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, тобто, станом на 2023 рік – 107 360 грн.

Посадовий оклад заступника керівника служби буде складати 35 прожиткових мінімумів, тобто, 93 940 грн.

Посадовий оклад дисциплінарного інспектора Вищої ради правосуддя – розмірі 30 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, тобто, 80 520 грн.

У разі призначення судді у відставці дисциплінарним інспектором Вищої ради правосуддя за ним зберігаються пенсія або довічне грошове утримання, а також інші гарантії, визначені цим Законом.

Нагадаємо, у Національному агентстві з питань державної служби (НАДС) розповіли, що чекає державних службовців з 1 січня 2024 року.

«Стимулюючі виплати будуть скасовані. Щомісячні премії будуть обмежені максимум 30% від посадового окладу. Наразі розмір премій необмежений, і залежить від суб’єктивного ставлення керівника. Заробітна плата стане прозорою та зрозумілою для державних службовців», - розповіла 6 вересня голова НАДС Наталя Алюшина в ефірі марафону «Єдині новини».

На думку голови НАДС, вже у наступному році державна служба зможе конкурувати з приватним сектором, що дозволить залучити на держслужбу фахових юристів, програмістів та управлінців.

З 1 січня 2024 року, як зазначила голова НАДС, мінімальний розмір посадового окладу складатиме 7 100 гривень (зараз – 5 178 гривень).

Нагадаємо, що 28 липня 2023 року Верховна Рада прийняла за основу законопроект № 8222, який передбачає обмеження стимулюючих виплат. Премія за результатами щорічного оцінювання не може перевищувати розміру посадового окладу. Місячна премія державного службовця не може перевищувати 30%, а квартальна - 90% розміру його посадового окладу. Максимальний розміру надбавки за вислугу років буде встановлено на рівні 30% від підвищеного посадового окладу.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.