Мер Маріуполя представив план відновлення «Mariupol Reborn»

Проект «Mariupol Reborn» реалізує Маріупольська міська рада за підтримки інвестицій.

Джерело фото: remariupol.com

Маріуполь перетворився на руїни після 86 днів блокади та безперервних обстрілів. За останніми оцінками, майже 350 тисяч маріупольців виїхали з окупованої території, знаходячись як в Україні, так і за кордоном. Житло було зруйновано у 52 тисячах родин міста. Незважаючи на це, більша частина мешканців Маріуполя виразили бажання повернутися в своє рідне місто після деокупації, – повідомив мер Маріуполя Вадим Бойченко під час Економічного форуму у Карпачі.

«Зараз працюємо над баченням Маріуполя після деокупації. Розробляємо масштабний план відродження – «Mariupol Reborn». Але в фокусі уваги нашого плану – не кількість будинків, не кілометри доріг, не кількість підприємств. У фокусі нашої уваги люди, маріупольці. І головна мета – повернути людей в Маріуполь після деокупації. І вже під це ми формуємо економічну модель, візію просторового розвитку та інші компоненти відродження. Для нас відродження – це повернення людей. Все інше – це лише інструменти як досягти головної мети», – наголосив Вадим Бойченко.

План відродження міста під назвою «Mariupol Reborn» включає в себе низку етапів. Це включає План швидких дій, які потрібно буде реалізувати безпосередньо після деокупації, з метою вирішення гуманітарної кризи, стабілізації ситуації, відновлення критичної інфраструктури, а також реконструкцію міста відповідно до нового мастер-плану і з новими поглядами на просторовий та економічний розвиток.

Проект «Mariupol Reborn» буде реалізовано Маріупольською міською радою за підтримки інвестицій від SCM Ріната Ахметова та міжнародних донорів.

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