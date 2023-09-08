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Чиновники, які встигнуть знайти в своїх деклараціях брехню раніше НАЗК, зможуть надати обов’язкові для розгляду НАЗК пояснення

У чиновників, які встигли самі знайти в своїх деклараціях брехню, буде шанс виправитися після спливу строку на подання виправленої декларації.

Верховний Суд: хоча й свобода пересування може бути обмежена лише законом, але спосіб реалізації державою прав і свобод її громадян визначається потребою мобілізації оборонних людських ресурсів

Хоча й немає такого закону, який би безпосередньо встановлював обмеження права студента вільно залишати територію України, однак спосіб реалізації державою прав і свобод її громадян визначається потребою мобілізації оборонних людських ресурсів, - КАС ВС.

Викривач корупції має право на винагороду 10% від розміру хабаря або від завданого державі збитку, але далеко не завжди її отримає

Викривачі можуть отримати від 1,34 млн грн до 20,1 млн грн станом на 2023 рік.

Кошти від міжнародних партнерів на покриття витрат службового відрядження не підлягатимуть декларуванню

У новому законі про відновлення декларування пропонується звільнити від декларування доходи у вигляді коштів, одержаних як відшкодування або покриття витрат на службове відрядження, якщо воно здійснюється за рахунок міжнародних міжурядових організацій, коштів міжнародної технічної допомоги, а також коштів організатора заходу.

Верховна Рада прийняла закон про автоматичне притягнення чиновників до відповідальності за несвоєчасне подання декларацій

Ухвалено закон про притягнення до відповідальності за несвоєчасне подання декларацій в автоматичному режимі.

  1. В Україні

Мер Маріуполя представив план відновлення «Mariupol Reborn»

15:10, 8 вересня 2023
Проект «Mariupol Reborn» реалізує Маріупольська міська рада за підтримки інвестицій.
Мер Маріуполя представив план відновлення «Mariupol Reborn»
Джерело фото: remariupol.com
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Маріуполь перетворився на руїни після 86 днів блокади та безперервних обстрілів. За останніми оцінками, майже 350 тисяч маріупольців виїхали з окупованої території, знаходячись як в Україні, так і за кордоном. Житло було зруйновано у 52 тисячах родин міста. Незважаючи на це, більша частина мешканців Маріуполя виразили бажання повернутися в своє рідне місто після деокупації, – повідомив мер Маріуполя Вадим Бойченко під час Економічного форуму у Карпачі.

«Зараз працюємо над баченням Маріуполя після деокупації. Розробляємо масштабний план відродження – «Mariupol Reborn». Але в фокусі уваги нашого плану – не кількість будинків, не кілометри доріг, не кількість підприємств. У фокусі нашої уваги люди, маріупольці. І головна мета – повернути людей в Маріуполь після деокупації. І вже під це ми формуємо економічну модель, візію просторового розвитку та інші компоненти відродження. Для нас відродження – це повернення людей. Все інше – це лише інструменти як досягти головної мети», – наголосив Вадим Бойченко.

План відродження міста під назвою «Mariupol Reborn» включає в себе низку етапів. Це включає План швидких дій, які потрібно буде реалізувати безпосередньо після деокупації, з метою вирішення гуманітарної кризи, стабілізації ситуації, відновлення критичної інфраструктури, а також реконструкцію міста відповідно до нового мастер-плану і з новими поглядами на просторовий та економічний розвиток.

Проект «Mariupol Reborn» буде реалізовано Маріупольською міською радою за підтримки інвестицій від SCM Ріната Ахметова та міжнародних донорів.

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