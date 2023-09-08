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  1. Суспільство

Пенсія за вислугу років: хто отримає та умови призначення

14:51, 8 вересня 2023
У Пенсійному фонді роз’яснили питання призначення пенсії за вислугу років.
Пенсія за вислугу років: хто отримає та умови призначення
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Пенсійний фонд України нагадав, що пенсії за вислугу років встановлюються окремим категоріям громадян, зайнятим на роботах, виконання яких призводить до втрати професійної працездатності або придатності.

Умови призначення та тривалість спеціального стажу роботи, яка дає право на призначення пенсії за вислугу років, залежить від професій/посад, на яких працювала людина та Закону, згідно з яким призначається така пенсія.

Пенсії за вислугу років із солідарної системи

Умови призначення визначені Законом України від 09.07.2003 No 1058-IV “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”(частина четверта статті 114, пункти 21 та 16 Прикінцевих положень) та Законом України від 05.11.1991 No 1788-ХІІ “Про пенсійне забезпечення” (статті 52, 54, 55).

Пенсії за вислугу років призначаються:

незалежно від віку:

- артистам за наявності на час звернення за пенсією стажу творчої діяльності від 20 до 35 років (частина четверта статті 114 Закону України від 09.07.2003 No 1058-IV “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, постанова Кабінету Міністрів України від 12.10.1992 No 583 “Про затвердження нормативних актів з питань пенсійного забезпечення”);

- працівникам авіації та льотно-випробного складу за наявності відповідної вислуги років у чоловіків від 25 років на 01.04.2015 до 26 років 6 місяців на 11.10.2017, у жінок – від 20 років на 01.04.2015 до 21 року 6 місяців на 11.10.2017 (стаття 54 Закону України від 05.11.1991 No 1788-ХІІ “Про пенсійне забезпечення”, постанова Кабінету Міністрів України від 21.07.1992 No 418 “ Про затвердження нормативних актів з питань призначення пенсій за вислугу років працівникам авіації і льотно -випробного складу”);

- працівникам освіти, охорони здоров’я та соціального забезпечення за наявності спеціального стажу роботи від 25 років на 01.04.2015 до 26 років 6 місяців на 11.10.2017 (стаття 55 Закону України від 05.11.1991 No 1788-ХІІ “Про пенсійне забезпечення”, постанова Кабінету Міністрів України від 04.11.1993 No 909 “Про перелік закладів і установ освіти, охорони здоров'я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років ”);

- спортсменам за наявності стажу не менше 25 років, в тому числі перебування у складі збірних команд України не менше 6 років (стаття 55 Закону України від 05.11.1991 No 1788-ХІІ “Про пенсійне забезпечення”, постанова Кабінету Міністрів України від 12.10.1992 No 583 “Про затвердження нормативних актів з питань пенсійного забезпечення”);

після досягнення віку від 50/55 років чоловіками, від 45/50 – жінками та за наявності відповідного загального стажу, в тому числі стажу роботи за професією/посадою (статті 54, 55 Закону України від 05.11.1991 No 1788-ХІІ “Про пенсійне забезпечення”):

- диспетчерам, які здійснюють управління повітряним рухом; інженерно-технічному складу цивільної авіації (постанова Кабінету Міністрів України від 21.07.1992 No 418 “ Про затвердження нормативних актів з питань призначення пенсій за вислугу років працівникам авіації і льотно - випробного складу”);

- бортпроводникам;

- працівникам залізничного транспорту та метрополітену (постанова Кабінету Міністрів України від 12.10.1992 No 583 “Про затвердження нормативних актів з питань пенсійного забезпечення”);

- працівникам, зайнятим на польових геологорозвідувальних роботах (постанова Кабінету Міністрів України від 12.10.1992 No 583 “Про затвердження нормативних актів з питань пенсійного забезпечення”);

- працівникам, зайнятим на лісозаготівлях і лісосплаві (постанова Кабінету Міністрів України від 12.10.1992 No 583 “Про затвердження нормативних актів з питань пенсійного забезпечення”);

- механізаторам (докерам-механізаторам) у портах (постанова Кабінету Міністрів України від 12.10.1992 No 583 “Про затвердження нормативних актів з питань пенсійного забезпечення”);

- плавскладу морського, річкового флоту і флоту рибної промисловості (постанова Кабінету Міністрів України від 12.10.1992 No 583 “Про затвердження нормативних актів з питань пенсійного забезпечення”).

Розміри пенсій визначаються згідно зі статтями 27, 28 Закону України від 09.07.2003 No 1058-IV “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” і залежать від тривалості набутого страхового стажу та отриманої заробітної плати, з якої сплачувалися страхові внески.

Призначається з дня звернення за умови звільнення з роботи/посади, що дає право на таку пенсію.

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